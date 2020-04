Neben Krankenhaus St. Martinus : Notfallpraxis: Patientenzahlen nehmen ab

Langenfeld Die Notfallpraxis Langenfeld auf dem Gelände des St.Martinus-Krankenhauses erlebt seit Beginn der Corona-Krise leicht rückläufige Patientenzahlen. Die Inanspruchnahme ärztlicher Hausbesuche in Fällen, wo der Patient bettlägerig ist, sei dagegen konstant geblieben, sagt Christopher Schneider, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein.

Die Abläufe in der Notdienstpraxis hätten sich im Grundsatz nicht verändert. Allerdings seien für den Fall, dass ein Patient mit Corona-Verdacht die Praxis besucht, bestimmte Maßnahmen vorbereitet: So würde er in einem besonderen Raum separiert und sofort mit einem Mundschutz und Schutzhandschuhen versorgt. Dieses Vorgehen sei allerdings laut Auskunft der Praxisbetreiber, nämlich einer Tochter der KV, in bisher keinem Fall erforderlich gewesen.