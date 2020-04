Neuss : Stadtbibliothek ist ab Dienstag wieder geöffnet

Neuss Computer, Scanner, Kopierer und Tageszeitungen sind jedoch nicht verfügbar. Maximal 50 Personen werden gleichzeitig eingelassen, sie müssen einen Mund-Nasenschutz tragen und sich registrieren lassen.

Die Stadtbibliothek öffnet ab Dienstag, 28. April, wieder für das Publikum. Möglich macht dies ein Erlass des Landes NRW – eine gute Nachricht also für alle kleinen und großen Literaturfans.

Dienstags bis freitags kann die Bibliothek am Neumarkt in der Zeit von 11 bis 17 Uhr von maximal 50 Personen gleichzeitig genutzt werden, um sich anzumelden, in den Regalen neue Literatur auszuwählen und auszuleihen. Wichtig ist, den eigenen Mund-Nasenschutz zu tragen und sich beim Eintreten registrieren zu lassen.