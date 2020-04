Verkehrsunfall : Motorradfahrer prallt auf Linienbus und wird schwer verletzt

Monheim Bei einem Verkehrsunfall am Kielsgraben ist am Montagabend ein 26 Jahre alter Motorradfahrer aus Monheim schwer verletzt worden. Die Unfallstelle war ab 21 Uhr zwei Stunden lang gesperrt.

Laut Polizeibericht war der Monheimer nach Aussage unbeteiligter Zeugen mit seiner BMW 2R10 kurz vor 21 Uhr zunächst in Schlangenlinien hinter einem Auto auf der Rheinpromenade gefahren. Als der Autofahrer den dortigen Kreisverkehr in Richtung Am Kielsgraben verließ, überholte der Motorradfahrer ihn. Dabei drehte der 26-Jährige nach Zeugenaussagen auf und beschleunigte seine Maschine stark. So sei er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Kreuzung mit der Hans-Georg-Schukat-Straße zugefahren, wo in diesem Moment ein Linienbus der Rheinbahn auf die vorfahrtberechtigte Straße Am Kielsgraben abbog.