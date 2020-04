Freizeitangebote in Rheinberg : Stadtbibliothek öffnet wieder

Freizeitangebote in Rheinberg

Mit Masken in der Bibliothek (v.l.): Stefanie Kaleita (Stadt), Gabriele Gratz-Stötzer (Leiterin) und Helga Karl (Stadt). Foto: Stadt

Rheinberg In der städtischen Einrichtung an der Lützenhofstraße gelten ab Dienstag leicht veränderte Öffnungszeiten und strenge Ordnungs- und Hygienevorschriften. Neuanmeldungen sind erst wieder möglich, wenn die personellen Kapazitäten dies zulassen.

Seit Montag gelten weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Unter anderem ist eine Öffnung der Bibliotheken wieder möglich. Gerade in dieser Zeit, in der alle Menschen aufgefordert seien, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben, sei es von besonderer Bedeutung, ihnen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und gute Bildungsangebote zu bieten, heißt es zur Begründung.

Doch es sind strenge Ordnungs- und Hygienemaßnahmen gefordert. So hat das Team der Stadtbibliothek Rheinberg gemeinsam mit den Mitarbeitern der Verwaltung Vorkehrungen getroffen, um die vorgegebenen Ordnungs- und Hygienestandards während des Bibliothekbetriebes einhalten zu können.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Bibliothek öffnet am Dienstag, 28. April, ihre Türen für die Öffentlichkeit, allerdings mit leicht veränderten Öffnungszeiten: Die Bibliothek an der Lützenhofstraße 9 bleibt dienstags und mittwochs in den Schulpausen, zwischen 9.30 und 10 Uhr, geschlossen. Der Einlass wird jeweils bis 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten gewährt. Ansonsten bleiben die Öffnungszeiten unverändert. Man findet sie auf der Homepage der Stadt Rheinberg (www.rheinberg.de/de/inhalt/stadtbibliothek-oeffnungszeiten/).