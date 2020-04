In der Corona-Krise : Volkshochschule bietet jetzt online Kurse an

Volkshochschule bietet jetzt online Kurse an

In der Corona-Krise

Wenn der Yoga-Kursus ins heimische Wohnzimmer kommt. Die Volkshochschule Langenfeld bietet jetzt Webinare an. Foto: Volkshochschule Langenfeld/VHS Langenfeld

Langenfeld Seit Mitte März ruht corona-bedingt der Betrieb der Volkshochschule Langenfeld im Kulturzentrum. Die unter Honorarausfall leidenden Dozenten werden derweil für Webinare geschult. Es gab bereits einen Schnupperkursus „Yogilates“.

„Um auch in Corona-Zeiten Bildungsangebote aufrecht zu erhalten, mussten wir neue Wege gehen“, berichtet VHS-Chef Christian Fliegert. Gemeinsam mit seinem Team erprobe er derzeit digitale Möglichkeiten. Timothée Liebig aus dem VHS-Bereich Gesundheit, Beruf und EDV sei ein Experte für die so genannte VHS-Cloud. „Das ist eine online-basierte Lernplattform des Deutschen Volkshochschul-Verbandes“, erläutert Fliegert.

Mo, 27.4. 18- 20 Uhr „Einführung in die VHS-Cloud – Schulung für Kursleitende“; Teilnahme gratis, Anmeldung erforderlich unter Kurs-Nr. 2805.

Laut Zerbe trägt das Webinar bereits Früchte. So habe die langjährige VHS-Kursleiterin Elena Spereiter bei einem ersten Online-Schnupperkursus „Yogilates“ mehr als 30 Teilnehmer gehabt. Dazu gehörte Birgit Stepponat. „Ich habe mich total gefreut, als ich per Mail zu diesem Angebot eingeladen wurde“, erzählt die 50-Jährige Webinar-Teilnehmerin. „Der Schnupperkursus hat mir richtig gut gefallen.“ Die Stammkundin bei Gesundheitskursen der VHS arbeite aktuell im Homeoffice. „Da ist man dankbar für jede Bewegungseinheit“, meint die fitnessbegeisterte Langenfelderin. „Ich würde mich freuen, wenn das Webinar auch nach Corona noch weiterlaufen würde.“ Für Menschen, die zeitlich nicht so flexibel sind, etwa weil sie Kinder zu betreuen haben, wäre das „eine prima Alternative“. Geholfen haben Stepponat beim Webinar ihre Yoga- und Pilates-Vorkenntnisse. „Dann spielt es auch keine Rolle, dass die Kursleiterin die Teilnehmer nicht sehen und gegebenenfalls korrigieren kann.“