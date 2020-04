Natur- und Klimaschutz : Wasserburg Haus Graven wird zum Umweltzentrum

Langenfeld Zwei neue Anlaufstellen für den Umweltschutz in Langenfeld sind trotz corona-bedingter Verzögerung jetzt kurz vor dem Start: in der Wasserburg Haus Graven und bei der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale.

Die Corona-Krise hat den Zeitplan ein wenig zurückgeworfen. Aber das Konzept für ein Umwelt- und Klimaschutzzentrum in der Wasserburg Haus Graven steht. „Zurzeit bereiten wir die Planung für die Außenanlagen vor“, sagte der städtische Klimaschutzkoordinator Jens Hecker im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das ganze Gebiet um die historische Anlage hat ökologisch ein ungeheures Potenzial.“ Neben einem ehemaligen Schulgarten ist dort reichlich Wald zu erkunden. „Und diese Möglichkeiten möchten wir natürlich in die künftige Arbeit einbeziehen.“

Der Schwerpunkt in Haus Graven soll nach Heckers Worten der Klimaschutz sein. Hierzu bestehen lokal ja bereits Initiativen wie etwa „Langenfeld summt“ oder „Sternenhimmel Langenfeld“. Zudem würden in die Arbeit Langenfelder Naturschutzvereine eingebunden. „Sie werden das neue Umweltzentrum auch für ihre eigenen Angebote nutzen können.“

Hecker und dessen Kollegin Verena Wagner im städtischen Umweltreferat werden künftig nicht nur mit diesen haupt- und ehrenamtlichen Naturschützern in Haus Graven eng zusammenarbeiten, sondern auch mit der Langenfelder Verbraucherzentrale (VZ). Für Umweltthemen wird dort gerade eine zusätzliche Stelle geschaffen. Nach einstimmigem Ratsbeschluss bezuschusst die Stadt sie mit jährlich rund 55.000 Euro aus dem Langenfelder Haushalt zu zwei Dritteln. Den Restbetrag wird das Land übernehmen. Corona-bedingt hat sich der eigentlich für April geplante Start nach Angaben des Langenfelder VZ-Leiters Andreas Nawe leicht verzögert. Im Mai oder spätestens im Juni werde diese Umweltberatung in den vorhandenen Räumen am Konrad-Adenauer-Platz 1 aber losgehen. „Anfangs wird dies in der Corona-Krise nur telefonisch möglich sein.“