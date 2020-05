Langenfeld : Schauplatz-Team öffnet Serviceschalter

Langenfeld Erworbene Tickets am Eingang der Stadthalle umtauschen oder für späteren Ersatztermin behalten. In Absprache mit den Künstlern bemüht sich das Schauplatz-Team, für corona-bedingt abgesagte Veranstaltungen einen Ersatztermin zu finden.

In Absprache mit den Künstlern bemüht sich das Schauplatz-Team laut Geschäftsführer Georg Huff, für corona-bedingt abgesagte Veranstaltungen einen Ersatztermin zu finden. „Ich bin ständig in Gespräch mit Künstlern und Agenturen.“ Für die meisten abgesagten Gastspiele gebe es bereits neue Termine. „Und die bereits gekauften Tickets gelten“, merkt Huff an. So habe etwa Kabarettistin Sissi Perlinger ihren am 30. April ausgefallenen Auftritt auf den 4. Dezember verlegt. „Ich möchte unser Publikum bitten, geduldig zu sein und erworbene Tickets erst einmal zu behalten“, so Huff. „Jedes Ticket, dass erst einmal nicht umgetauscht wurde, hilft den Künstlern wie auch uns.“ Infos unter www,schauplatz.de und www.facebook.com/SchauplatzLangenfeld.