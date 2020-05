Monheim katholische Büchereien : Bücherei Baumberg liefert Bücher frei Haus

Monheim Die katholischen Büchereien haben zum Schutz der Mitarbeiterteams weiterhin geschlossen. Die Kirchengemeinde ist jetzt auch auf Instagram vertreten. Der Bücherbringservice liefert immer mittwochs.

Dennoch möchte das Baumberger Team weiterhin für „seine Kunden“ da sein. Wer also nicht mehr genug Lesestoff zu Hause hat, kann sich ab sofort jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr, unter der Telefonnummer 02173 964081 oder generell per Email an koeb-baumberg@kkmonheim.de bzw. mit einer schriftlichen Nachricht im Briefkasten an die Bücherei in der von Ketteler Straße 8 wenden. Hier kann man unter Angabe seines Namens und seiner Adresse mitteilen, aus welchem Bereich man Bücher wünscht. Das Büchereiteam stellt dann eine entsprechende Bücherlieferung zusammen und stellt sie jeweils mittwochs ab 16 Uhr kontaktlos zu. Am vergangenen Mittwoch konnten bereits fünf treue Leser Büchertüten in Empfang nehmen.