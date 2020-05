Trotz Öffnungserlaubnis in NRW : Monheims Kulturgebäude bleiben geschlossen

Monheim/Langenfeld In Monheim werden die außerschulischen städtischen Bildungs- und Kultureinrichtungen mit Unterrichts- und Kursangeboten weiter pausieren. Nur Online-Angebote gibt es derzeit. In Langenfeld bereiten Volkshochschule und Musikschule eine mögliche Wiedereröffnung vor.

Trotz der seit Montag in NRW erlaubten Öffnung werden in Monheim nach Angaben von Rathaussprecher Thomas Spekowius die Volkshochschule (VHS), die Musik- und Kunstschule sowie das Ulla-Hahn-Haus „voraussichtlich bis zum Beginn der Sommerferien am 29. Juni weiterhin geschlossen bleiben“. In Langenfeld werden nach Angaben von Rathaussprecher Andreas Voss in dieser Woche VHS und Musikschule eine mögliche Öffnung vorbereiten. „Der Termin hierfür steht aber noch nicht fest.“