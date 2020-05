Am Dienstag und Mittwoch : Kopernikusschule geschlossen wegen Corona-Verdacht

Am Dienstag und Mittwoch

Die Kopernikusschule ist wegen eines Corona-Verdachtfalls am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch geschlossen. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Die Langenfelder Kopernikus-Realschule ist wegen eines Corona-Verdachtsfalls bei einem Schüler der 10. Klasse am Dienstag geschlossen geblieben und öffnet auch am Mittwoch nicht.

Schulleiter Frank Theis hatte nach eigenen Angaben am späten Montag von diesem Verdachtsfall erfahren. In Abstimmung mit der Schulaufsicht des Kreises Mettmann habe er dann alle Eltern der aktuell einzig unterrichteten 93 Zehntklässler sowie der sechs Kinder in der Notbetreuung informiert.