Überfall mit Baseballschlägern : Bewaffnetes Trio greift Vater und Söhne an

Langenfeld Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Überfall auf drei Männer in Langenfeld-Berghausen am vergangenen Donnerstag, den sie nach eigenen Angaben „aus ermittlungstaktischen Gründen“ erst jetzt gemeldet hat.

(mei) Um kurz nach 17 Uhr wollten ein 45 Jahre alter Leverkusener und seine 20 und 22 Jahre alten Söhne in einem weißen Ford S-Max von der Karl-Benz-Straße in Richtung Autobahn A59 fahren. Als ihr Wagen verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Berghausener Straße anhalten musste, näherten sich laut Aussage einer unbeteiligten Zeugin ein weißer Opel Vivaro sowie ein nicht näher beschriebener schwarzer Kombi. Diese beiden Autos hielten an der genannten Einmündung neben dem S-Max an. Insgesamt drei Männer stiegen aus, zwei von ihnen sollen einen Baseballschläger in der Hand gehalten haben, der dritte ein Messer.