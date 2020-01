Unfall in Langenfeld : Radlerin verletzt sich bei Sturz schwer

LANGENFELD (mei) Eine 83-jährige Radfahrerin hat sich am Mittwoch gegen 9.40 Uhr bei einem Sturz an der Kaiserstraße schwer verletzt. Laut Polizei war sie auf dem für Radler freigegebenen rechten Gehweg in Richtung Hilden unterwegs und kam nach Überqueren des Bahnübergangs aus noch unbekannten Gründen zu Fall.

Nach notärztlicher Erstversorgung brachte ein Rettungswagen sie in eine Düsseldorfer Klinik. Ein angeforderter Hubschrauber landete in einem Feld, kam aber nicht zum Einsatz. Die Verletzte erinnerte sich, dass sie nach dem Bahnübergang bremsen musste, weil dort auf dem Gehweg ein Mann mit Hund gestanden hatte. Er und eine unbekannte Ersthelferin werden gesucht. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 - 288-6310.

(mei)