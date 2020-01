Gastro-Tipp : Montenegro-Mühle – rustikaler Charme, rustikales Essen

Hilden Das Hildener Balkan-Restaurant an der Gerresheimer Straße 190 ist beliebt. Die Steaks gelten als Geheimtipp.

Ein Tipp gleich zu Beginn: Wer hier am Wochenende essen gehen möchte, sollte unbedingt vorher reservieren. Denn gerade am Freitag-, Samstag- oder Sonntagabend brummt der Laden. Die Montenegro-Mühle an der Gerresheimer Straße 190 in gehört seit vielen Jahren zum festen Bild in der Hildener Gastronomie-Szene. Während rundherum vielversprechende Restaurants eröffnen und nach kurzer Zeit wieder schließen, hat der Balkan-Spezialist am Wochenende oft kaum noch einen Tisch frei. Ein Großteil der Gäste kommt regelmäßig und immer wieder gerne.