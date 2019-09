Nettetal : Radfahrerin bei Sturz verletzt

Die Frau stürzte aus unbekannter Ursache. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kaldenkirchen (RP) Bei einem Sturz vom Rad verletzte sich eine 72-jährige Radfahrerin in Kaldenkirchen schwer. Sie wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt. fuhr die 72-jährige Niederländerin am Freitag, gegen 12.50 Uhr, mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg der Synagogengasse.

Als sie am Gehweg anhielt und absteigen wollte, verlor sie die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Was genau zum Sturz führte, ist nicht bekannt.

