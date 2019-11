Ein Serienräuber? : Schon wieder ein Handtaschenraub in Langenfeld

Langenfeld Brutaler Überfall auf der Goethestraße: Täter schleift 92-Jährige über den Boden.

In Langenfeld ist erneut eine Seniorin Opfer eines Handtaschenraubs geworden. Diesmal geschah der Überfall auf der Goethestraße. Die 92-Jährige wurde dabei verletzt. Bereits am Wochenende hatte es zwei ähnliche Taten gegeben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der hochbetagten Frau die Handtasche am Montagnachmittag entrissen. Die Langenfelderin befand sich auf dem Heimweg, als sie gegen 15.40 Uhr von hinten von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Mann versuchte, der 92-Jährigen die Handtasche von der Schulter zu reißen und stieß sie dabei zu Boden. Die Seniorin umklammerte den Henkel ihrer Tasche und rief um Hilfe. Der Täter riss weiter an der Tasche, schleifte sein Opfer mehrere Meter über den Boden, bis er mit der Beute fliehen konnte. Die Seniorin wurde durch den Sturz und das brutale Vorgehen des Räubers leicht an der Hand und am Knie verletzt. Nach Angaben der 92-Jährigen trug der Täter eine helle, vermutlich graue Jacke. Näher beschreiben konnte sie den Mann nicht.