Monheim : Ärztehaus: Erste Verträge unterschriftsreif

Die städtische Akquise von Medizinern schreitet voran.

(og) Die Vermarktung der Arztpraxen für den Gesundheitscampus geht in die heiße Phase. „Es gibt bereits Verträge. Unterschriebene und unterschriftsreife“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann, der gemeinsam mit der Bayerischen Agentur Oberender und dem Kölner Investor (Absolut Gmbh) nach Mietern für den im Bau befindlichen Gesundheitscampus an der Alten Schulstraße sucht. Der Campus soll Platz für etwa elf Arztpraxen und 80 Wohnungen sowie für Einzelhandel bieten.

Namen will Zimmermann, der für die Stadt das Vermarktungsrecht für Arztpraxen und medizinnahen Einzelhandel gesichert hat, noch nicht nennen. „Ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr oder Frühsommer das Team vorstellen können“, sagt er. Bis in den Herbst 2021 werden die Arbeiten am Campus noch dauern. Wenn es gut läuft, können die Mieter ihre Arztpraxen im vierten Quartal 2021 einrichten.