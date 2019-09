Langenfeld : Ein Sturz gibt Rätsel auf

(elm) Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag, gegen 16.20 Uhr, einen Unfall am Alten Knipprather Weg beobachtet haben, bei dem eine 81 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt wurde. Laut Polizei ging die 81-Jährige, von den Bushaltestellen kommend, in Richtung der Bahngleise des S-Bahnhofs Langenfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Höhe des Taxi-Parkplatzes fiel die 81-jährige dann aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich zu Boden. Unklar ist bisher, ob die Frau von einem Taxi, das gerade losfuhr und vor ihr abbremste, touchiert wurde. Hier widersprechen sich die Aussagen der Beteiligten, teilt die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte die 81-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.