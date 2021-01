Auszeichnungen und Angebote : NRW fördert Einsatz für Europa

Langenfeld/Monheim Kommunen und Verbände bewerben sich bis zum 9. Mai.

Im Kreis Mettmann wurde Velbert bereits 2017 in den Kreis der „Europaaktiven Kommunen in Nordrhein-Westfalen“ aufgenommen und erhielt im vergangenen Jahr zusätzlich als einzige deutsche Stadt wegen der Förderung des europäischen Gedankens das Europadiplom. Man würde sich freuen, wenn zahlreiche Bewerbungen aus Langenfeld und Monheim an die Staatskanzlei gerichtet würden. Mit der Auszeichnung erhielten die Akteure auf sie zugeschnittene Angebote der Landesregierung. Ansätze sind in den Städten bereits vorhanden. So ist das Otto-Hahn-Gymnasium in Monheim Europaschule und in Langenfeld wird regelmäßig ein anderes europäisches Land in den wechselnden Mottojahren vorgestellt. Bis zum 9. Mai 2021 können Bewerbungen eingesendet werden. Weitere Informationen unter: www.mbei.nrw/europaaktivekommunezivilgesellschaft.