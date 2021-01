Langenfeld Impfstart für Über-80-Jährige : Städte richten Hotlines für impfwillige Senioren ein

Langenfeld Hotlines informieren ohne Wartezeiten. DRK unterstützt Senioren bei der Terminbuchung und der Verfügbarkeit von Fahrdiensten, dafür wurden mit Taxiunternehmen Sonderpreise ausgehandelt.

Wer über 80 Jahre alt ist und nicht in einem Seniorenheim wohnt, erhält bis spätestens Samstag einen Brief von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Ihm beigefügt sind noch ein Schreiben des Landrates und der Bürgermeister mit Info-Nummern der Städte. Denn ab kommenden Montag, 25. Januar, können Termine für das Impfzentrum in Erkrath vereinbart werden. „Am besten“ soll man dafür eine Online-Anmeldung nutzen, heißt es in der Mitteilung. Doch dass die meisten über 80-Jährigen das nicht unbedingt ohne Hilfe schaffen, weiß auch Sebastian Johnen vom Amt für Ordnung und Soziales in Monheim. Deshalb richtet die Stadtverwaltung ab Montag ein kleines Callcenter ein, in dem acht städtische Angestellte am Telefon Fragen der älteren Mitbürger beantworten. „Das haben wir gemacht, damit die älteren Impfwilligen nicht stundenlang in einer offiziellen Hotline hängen und schließlich aufgeben.“ Alle Fragen, die nicht oder zu kompliziert durch das sechsseitige Schreiben des Gesundheitsministers beantwortet wurden, sollen im direkten telefonischen Kontakt vor Ort möglichst einfach geklärt werden. Am Samstag wird die Nummer auf der Seite der Stadt öffentlich gemacht. Ab Montag ist sie zu erreichen.