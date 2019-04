Digitalisierung : Minister Pinkwart checkt die Future City

LANGENFELD NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart machte sich jetzt ein Bild von der Digitalisierungsinitiative in Langenfeld.

Ein wenig unbeholfen sieht der Mann schon aus, der da scheinbar mit einer übergroßen Skibrille, einem Rucksack und Leuchtkreiseln in beiden Händen durch den leeren Raum stapft, dabei den Umstehenden etwas von Schneefall erzählt. Tatsächlich probiert im Obergeschoss des Marktkarrees in diesem Moment der NRW-Digitalisierungsminister hochmoderne Technik der Langenfelder Firma „7th Space“ aus. Prof. Dr. Andreas Pinkwart taucht mit einem tragbaren Computer auf dem Rücken, Virtual-Reality-Brille samt Kopfhörer und Mikrofon auf dem Kopf sowie zwei so genannten Controllern in den Händen in die Scheinwelt ein. Bürgermeister Frank Schneider, Citymanager Jan Christoph Zimmermann und andere am Langenfelder Projekt „Future City“ Beteiligte verfolgen am Bildschirm, welche Aufgabe der Minister gerade erledigt.