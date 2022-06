Langenfelder Tänzer fahren zur EM : Hip-Hopper sammeln Spenden für EM in Athen

Hip-Hopper sammeln Spenden für EM in Athen

Die Langenfelder Hip Hop Tänzer in Aktion. Foto: Allstar New Media

Langenfeld Die jungen Sportler des Vereins Cheer Label Langenfeld trainieren hart für ihre Ziele und zahlen alles aus eigener Tasche. Jetzt geht es zur EM. Die Flugkosten sind gestiegen. Und die Hip-Hopper benötigen finanzielle Unterstüzung.

(emw) Das Langenfelder Hip-Hop Team des Cheer Label Langenfeld hat sich für die Europameisterschaft in Athen qualifiziert. Aufgrund der gestiegenen Flugpreise fehlt den jungen, engagierten Tänzern Geld. Der Förderverein der Cheer Label hat deshalb eine Fundraising-Aktion im Internet gestartet (gofundme). 950 von 2000 angestrebten Euro sind bereits eingegangen. Nach zwei Jahren Coronapause haben sich die Sportler erneut für eine Europameisterschaft qualifiziert. Vom 1. bis 3. Juli findet diese nun in Athen statt. Die 22 Sportler im Alter von 16 bis 27 Jahren studieren drei bis viermal die Woche ihre Choreografie ein. Für jede Saison entwickelt die Trainer des Teams eine neue, die sowohl Tanz, als auch akrobatische Stücke wie Saltos beinhaltet. Diese zeigen die Sportler bei allen anstehenden Wettkämpfen. Da ein Großteil der Sportler noch in der Schule ist, studiert oder eine Ausbildung macht, würde sich das Team über eine Spende freuen, wirbt Britta Reichelt für eine finanzielle Entlastung des Teams.