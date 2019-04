Monheim : Radeln auf alter Trasse

Monheim Noch läuft das Entwidmungsverfahren für die Schienen. Doch die Stadt will ihre Planung für einen Radweg auf den Weg bringen.

Im Planungsausschuss am kommenden Donnerstag, 11. April, steht die potenzielle neue Radwegeverbindung auf der Tagesordnung. Die Schienenverbindung, die an der Opladener Straße/Schleiderweg Richtung Alfred-Nobel-Straße abzweigt, ist im Besitz der Bahnen der Stadt Monheim (BSM). Das 2,5 Kilometer lange Stück, das von der Opladener Straße bis zur Blee verläuft, ist bereits stillgelegt, seit dem 17. Januar 2018. Weil die Gleise nicht mehr genutzt wurden, hatten die Bahnen der Stadt die Stilllegung beantragt. Das Verkehrsministerium hat diese genehmigt, weil anliegende Firmen „kein konkret bestehendes Nutzungsinteresse erklärt hatten“, heißt es im Ministerium. Anliegende Firmen sind Bayer, Uniferm und Packwell.

Jetzt liegt die Strecke von der Weiche 9 bis nach Blee brach. „Die Sicherungspflicht liegt dennoch bei uns, weil uns die Gleise gehören“, sagt Detlef Hövermann, Geschäftsführer der BSM, einer 100-prozentigen Stadttochter. Die hat im vergangenen Jahr (Juni 2018) einen Antrag auf Entwidmung gestellt, in der Annahme, dass sich auch bei Entwidmung kein Widerspruch regt. „Bis jetzt ist das Gelände so zu sagen der Eisenbahn gewidmet. Wenn der Antrag genehmigt ist, kann das Gelände entwickelt werden“, erläutert Hövermann.

Doch es hat Einsprüche gegebene. Der Antrag liegt bei der Bezirksregierung in Düsseldorf. Das Anhörungsverfahren läuft. Im November wurde das Vorhaben im Bundesanzeiger veröffentlicht und es gab „eine gemeinsame Stellungnahme eines Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines Unternehmens, das sich gegen die Freistellung der Grundstücke richtet“, teilt die Bezirksregierung mit. „Auch um die Konsequenzen für die Stadt Monheim besser abschätzen zu können, wurden die Stadt Monheim sowie der Kreis Mettmann nun gesondert zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert“, heißt es bei der Bezirksregierung weiter. Und: „Über eventuelle Erfolgsaussichten können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Bezirksregierung Düsseldorf legt jedoch großen Wert auf eine Trassensicherung, damit die freizustellenden Flächen auch in Zukunft für eine mögliche (Wieder-)Inbetriebnahme eines Schienenverkehres ungehindert zur Verfügung stehen.“

In diese Gemengelage hinein kommt nun der Planungsvorschlag der Verwaltung, die selbst nicht vor 2020 mit einer Entscheidung der Bezirksregierung rechnet. Die Idee, auf den alten Gleisen eine Radtrasse anzulegen, ist in der Bürgerschaft entstanden. Auf dem städtichen Portal „www.mitteilen.monheim.de“ haben viele die Idee, dort eine Rad-Trasse zu bekommen, begrüßt. „Wir wollen mit dem Vorschlag zeitnah dokumentieren, dass wir gute Ideen der Plattform aufgreifen und auch umsetzen wollen“, begründet Zimmermann den frühen Vorstoß. Darüber hinaus glaubt die Stadt nicht daran, dass das einsprechende Unternehmen die Nutzung des Schienenverkehrs wirtschaftlich abbilden kann.“

CDU-Ratsherr Lars van der Bijl hätte sich anstelle einer Radtrasse lieber einen zweiten Anschluss an die A 59 gewünscht. Der würde Bayer und den Creative Campus besser erschließen und die Alfred-Nobel-Straße entlasten, zumal mit der Nord-Süd-Spange dort noch mehr Verkehr zu erwarten sei. Die Stadt hat eher den Radverkehr im Blick. Die Radtrasse könnte, so findet die Monheimer Verwaltung, für Berufspendler eine attraktive Alternative sein, ebenso für Erholungssuchende. Die Trasse könnte auch an den Radschnellweg angebunden werden, heißt es in der Vorlage.