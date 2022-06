Langenfelder Fahrer übersieht die Bremsung des Vordermannes und fährt auf : Nach Auffahrunfall schwer verletzt ins Krankenhaus

Langenfeld Zwei verletze Autofahrer bringen die Rettungssanitäter nach einem Unfall auf der Berghausener Straße in Langenfeld ins Krankenhaus.

() Ein 37-jähriger Mann aus Monheim am Rhein ist am Mittwoch bei einem Auffahrunfall in Langenfeld so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das teilt die Polizei mit.