Evangelische Kirchengemeinde : Das war eine Kirche

LANGENFELD Die evangelische Johanneskirche gibt es nicht mehr. Wir blicken auf die Geschichte der Gebäude an der Stettiner Straße zurück.

Der Abrissbagger hat ganze Arbeit geleistet. Das Gelände an der Stettiner Straße ist so gut wie geräumt. Nach 65 Jahren ist die evangelische Johanneskirche damit endgültig Geschichte. Und die ging so:

1953/54 Die evangelische Gemeinde errichtet die Johanneskirche als Zentrum für Langenfeld-Mitte, Berghausen, Teile von Immigrath und damals auch noch (bis zum Bau der Lukaskirche an der Kaiserstraße in den späten 1960er-Jahren) Teile Richraths. Als erster Seelsorger nimmt Pfarrer Herbert Meyer seine Arbeit auf. Zudem gründet sich 1954 der Chor der Johanneskirche. Die Architektur wirkt schlicht. Eine rechteckige Form, glatte weiße Wände, eine Holzdecke. Die Fenster zur Stettiner Straße haben nur sehr schwache, blasse Farben, sind mehr Alibi denn Kirchenkunst. Im Chor ist ein farbkräftigeres und aufwändiger gestaltetes Fenster eingelassen.

Kirchgrundstück Ein Grundstück an der Stettiner Straße behält die Gemeinde, baut ein Gebäude mit acht Mietwohnungen und Gemeindesaal plus Küche.

2016 Gegen die geplante Schließung der Johanneskirche und des benachbarten Gemeindezentrums sammelt eine Bürgerinitiative seit Juli stadtweit Unterschriften. Nach Angaben von Walter Kirch, der zu den Initiatoren des Protests gehört, haben rund 1700 Mitchristen unterschrieben. Doch das Presbyterium hält an seinen Plänen fest, dort Wohnhäuser teils selber zu errichten, teils an einen Investor zu vergeben. Als Zugeständnis an die Protestierenden soll in einem der Neubauten ein unterteilbarer Gemeindesaal mit Küche entstehen.