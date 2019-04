Einkaufen : Hasi zeigt sich von der schönsten Seite

Langenfeld/Monheim Bei Depot, Lebenslust und im Reusrather Treibhaus findet man aktuelle Oster-Deko. Pastell, Gold und Silber sind Trend.

Der Hase hat Hochkonjunktur: auf Tellern und Tassen mit Goldrand – beispielsweise bei Depot in Langenfeld, Monheim und Hilden. Als Käseglocke mit goldenen Ohren, als Eierbecher mit Hasenlauschern oder hundertfach als pastelliges Kleingetier für die österliche Tisch-Deko. Ostern macht Laune in vielen Läden vor Ort. Das Betonhuhn für den Garten oder der goldene Hasen-Luftballon. Das Löffeltier tritt Ostern in vielerlei Gestalt auf, kann nahezu alles – bringt bekanntlich sogar Eier.

Und die gibt es sehr edel bei TEEspresso in der Langenfelder Schoppengasse als Abwandlung von Weihnachtskugeln in schönstem Bronzeton für den Osterzweig oder mit attraktivem schwarzweißem Grafikmuster bemalt auf einem Stiel für Pflanzen, Vasen oder sonstige Gestecke. Auch hier sind die Häschen wie im gegenüberliegenden Geschäft „Lebenslust“ mal dick, mal dünn, mal aus Holz, mal aus Blech oder Porzellan.

Info Österliches auch im Eine-Welt-Laden Foto: epd // Norbert Neetz/EPD // Norbert Neetz Was Im Eine-Welt-Laden St. Martin in Richrath gibt es wieder schöne Dekorationsartikel, Osterschokolade und andere Geschenkideen. Neu im Sortiment: Körbe in verschiedenen Größen und veganes Shampoo und Duschgel. Außerdem gibt es das bekannte Angebot an Kaffee, Tee, Schokolade und Honig. Wann Geöffnet dienstags und donnerstags, 16 bis 18 Uhr, samstags und sonntags, 10.30 bis 12.30 Uhr (in den Ferien nur sonntags) Wo Hans Litterscheid Platz 4

Schon ab drei Euro pro Exemplar lässt sich der österliche Kaffeetisch in ein Hasen-Dorado verwandelt. Zehn Zentimeter hohe Holztierchen, die wie ein übergroßes Halma-Püppchen aussehen, mit Flauschöhrchen und Perlenkette, machten sich sehr hübsch in den Auslagen der Lebenslust. Niedliche bunte Blechhasen zum Hängen oder Stellen, bunt oder schwarz-weiß bemalt – da kann wohl niemand widerstehen. Da der Hase zu Ostern Eier bringt, verwundert es dann auch nicht, dass er mitunter als hölzerner Geselle im Federkleid auftritt. Eigenwillig, aber wirklich dekorativ. Auch kleine Holzköpfe auf weißem Porzellankörper machen sich schlicht und sehr süß.

Der beliebte Nagerkörper eignet sich übrigens auch prima zum Behältnis für Eierlikör und ist für knapp zehn Euro sicher auch ein nettes Geschenk. Wem das Ausschütten aus der Hasi-Flasche zu langsam geht, der kann den Advokaat bei der Lebenslust auch im Einmachglas für 12,95 löffeln. Kommentar eines Kunden: „Das ist viel bequemer.“

Ostern kommt übrigens eher zart daher. Der Trend geht eindeutig zum Pastell-Ei: Rosa, Hellblau, Grau und Beige sind die Modefarben. Weiß, Silber und Gold geht auch. Porzellan-Eier sind bei Depot mit zarten Blümchen und goldenen Schmetterlingen besetzt und kosten je nach Größe fünf, sieben oder zehn Euro.

Wer etwas Besonderes sucht, sollte sich mal im Reusrather Treibhaus bei Doris Kerklaan-Mebus umschauen. Zwischen Blumen und Grünpflanzen entfaltet sich eine zauberhafte Osterwelt. Der Clou ist ein sehr filigran gearbeitetes Silberhäschen mit goldener Krone unter einer Glasglocke für 29,80 Euro. Überhaupt finden sich hier im Gewächshaus zahlreiche Exemplare aus der Hasenschule in Gold und Silber, die in der Pflanzenlandschaft hocken und gleich eine Inspiration für das gesamte Osterarrangement zu Hause bieten. Es gib sowohl große Blechhasen im Shabby-Look für den Garten als auch exklusive Mümmelmänner für den Ostertisch. Ein Streifzug durch die wundervoll dekorierten Gewächshäuser lohnt sich. Denn der Anregung mit Narzissen und Primeln, Sukkulenten und Heide sind keine Grenzen gesetzt. Zarte bunte Anhängsel für den Osterzweig gibt es auch in Hülle und Fülle und ausgefallen dazu. „Ich suche viel meiner Ware in Belgien und Holland zusammen“, sagt Doris Kerklaan-Mebus. Deshalb findet man ihre Deko nicht an jeder Ecke.