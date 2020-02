VfB Stuttgart trainiert in Langenfeld : Gomez und Co auf dem VfB-Platz

Langenfeld Der VfB Stuttgart übernachtete und trainierte vor dem Pokalspiel gegen Leverkusen in Langenfeld.

(mei) Der VfB hat am Mittwochmorgen auf dem VfB-Platz trainiert. Was erstmal unspektakulär klingt, ist in der Fußball-Diaspora Langenfeld schon etwas Besonderes: Denn im Stadion an der Jahnstraße kickt diesmal nicht der heimische Verein für Bewegungsspiele aus der achtklassigen Kreisliga A, sondern der prominente Namensvetter aus Stuttgart, der als fünffacher Deutscher Meister indes auch schon bessere Zeiten erlebt hat als aktuell nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Die Ex-Nationalspieler Mario Gomez und Gonzalo Castro bereiten sich mit ihren Teamkameraden des Zweitliga-Dritten auf das abendliche Pokalspiel bei Bayer Leverkusen vor.