Beutezug : Langenfeld: Sieben Läden Ziel von Einbrechern in einer Nacht

Langenfeld Betroffen sind unter anderem Eiscafés und ein Grill-Imbiss.

Gleich sieben Innnenstadt-Läden und -Gastronomiebetriebe das Ziel von Einbrechern in einer Nacht – das meldet die Polizei aus Langenfeld. Viermal waren die Täter dabei erfolgreich, dreimal scheiterten sie an den Eingangstüren. Eingebrochen haben sie laut Polizei in der Nacht zu Montag in zwei Eiscafés (an der Solinger Straße und am Marktplatz) sowie in eine Konditorei und einen Grill-Imbiss an der Hauptstraße. Gestohlen wurde vor allem Bargeld. Bei einem Reisebüro an der Turnerstraße sowie einer Pizzeria und einem Barber-Shop an der Hauptstraße blieb es jeweils bei dem Versuch, die Tür aufzuhebeln. Hinweise an die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310.