Eiserne Hochzeit im Hause Habig : Ehe nach 65 Jahren „kein bisschen langweilig“

Langenfeld „Nicht im Streit einschlafen“ – so lautet eine Empfehlung vom Jubelpaar Habig aus Langenfeld.

65 Jahre gemeinsamen Lebens sind nur wenigen Ehepaaren vergönnt. Werner (88) und Christine (86) Habig sehen darin „Grund zur Freude und Dankbarkeit“, erst recht weil die beiden Richrather noch gemeinsam in der eigenen Wohnung leben, und geistig top und körperlich relativ gut beieinander sind. Nach zwei Herz-Operationen im Vorjahr trauert Werner seiner früheren Beweglichkeit nach, und Christine sieht nach einer Augen-OP nur noch wenig. Zwei Töchter, vier Enkel, vier Urenkel leben in der Nähe und haben regelmäßig ein Auge auf das Jubelpaar. Früher war Werner als gelernter Handwerker in der Familie als Hilfe gefragt, inzwischen hat sich das Verhältnis umgekehrt, und er lobt: „Beide Schwiegersöhne sind tolle Handwerker“. Ehefrau Christine schätzt seine Kochkünste, „jeden Tag frisch“. Das Rezept für lange glückliche Ehejahre: „Nicht im Streit einschlafen“.