Langenfeld Rattengift : Nach Hundeködern nun Rattengift?

Langenfeld Anwohner melden Funde, Stadt mahnt Eltern und Hundehalter zur Vorsicht.

Auch wenn Grundstückseigentümer verpflichtet sind, Ratten selbst zu bekämpfen, dürfen sie nicht so einfach Granulat streuen. „Im Rahmen der Eigenbekämpfung von Ratten sind die für die Verwendung des jeweiligen Mittels festgelegten Risikominderungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Wirkstoffe aller Art dürfen nur in verdeckter Auslage in Sicherheitsköderstationen verwendet werden“, erläutert der Leiter des Referates Recht und Ordnung, Christian Benzrath, dazu. Ob aktuell gezielt versucht wurde, Ratten zu bekämpfen oder ob sich das Ausstreuen gegen Hunde richtet, ist nach seinen Angaben noch unklar.