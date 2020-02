Stadtgespräch : Monheimer spendet für Kinder in Not

Monheimer spendet für Kinder in Not

Monheim Werner Weber malt, musiziert und schreibt gern. Im Sommer hat der 83-Jährige seinen zweiten Gedichtband mit dem Titel „Reim dich oder ich fress dich“ veröffentlicht. Den Erlös aus dem Verkauf überreicht er nun Bürgermeister Daniel Zimmermann als Spende für Mo.Ki – Monheim für Kinder.

Der Monheimer wird immer wieder kreativ, um für Kinder in Not zu spenden. Er organisiert Kunstaktionen, Ausstellungen, veröffentlicht seine Biografie und nimmt CDs auf. 2016 spielt er „Monheim am Rhein – I love you“ ein. 2000 Euro spendet er im Anschluss. „Als Kind war ich in einem Heim, mit zwölf Jahren Vollwaise. Außerdem habe ich die Kriegsjahre hautnah miterlebt, sodass ich mich gut in die Ängste und Nöte solcher Kinder hineinversetzen kann“, erklärt er.