Langenfeld : Taschengeldbörse: Stadt prüft rechtlichen Rahmen

Langenfeld (og) Im September hat die Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL) versucht, das Thema Taschengeldbörse in Langenfeld noch einmal zu beleben. Die Stadt soll eine Plattform schaffen, auf die junge und ältere Menschen zugreifen könnten. Auftraggeber sind dabei aus Sicht der BGL vor allem ältere Menschen, die sich über kleine Dienstleistungen freuen könnten.

„Doch so einfach geht das nicht“, sagte Ulrich Moenen, Fachbereichsleiter Jugend, Schule, Sport jetzt im Jugendhilfeausschuss. In seinem Zwischenbericht verweist er auf die rechtlichen Komponenten, die es zu beachten gelte. Es müsse definiert werden, wer Auftaggeber und wer Auftragnehmer sei. Aktuell halte die Stadt es für sinnvoll, sich an der bereits bestehenden Plattform „nebenan.de“ zu orientieren, die Hilfeleistungen in der Nachbarschaft vermittelt, und diese so weiterzuentwickeln, dass sie zu Langenfeld passt. Wenn die offenen Fragen geklärt seien, werde er im Ausschuss den Weg vorstellen, den die Stadt gehen wolle.