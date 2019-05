Nach Bundesliga-Abstieg : Mario Gomez bleibt beim VfB Stuttgart

Stuttgart Der frühere Vize-Europameister Mario Gomez geht offenbar mit dem VfB Stuttgart in die zweite Liga. Sein Berater bestätigte, dass Gomez seinen bis 2020 gültigen Vertrag erfüllen wolle.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Gomez möchte dem VfB Stuttgart auch nach dem bitteren Abstieg in die 2. Liga treu bleiben. "Mario will mithelfen, den sportlichen Schaden zu reparieren. In dieser Lage wird er den Verein nicht verlassen", sagte Gomez' Berater Uli Ferber der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten. Der 33-Jährige hat noch bis 2020 Vertrag.