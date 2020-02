Langenfeld Karneval : Prinzenführerin arbeitet gern in zweiter Reihe

Prinzenführerin arbeitet gern in zweiter Reihe

Langenfeld Die Langenfelderin hat reichlich Erfahrung im Fasteleer – auch als Prinzessin.

Natascha Peters ist seit sechs Jahren Prinzenführein. Sie kümmert sich darum, dass das Prinzenpaar zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

Was sind die Aufgaben einer Prinzenführerin?

Peters Als Prinzenführerin begleitet ich das Prinzenpaar zu den Auftritten, stimme die Termine ab, schreibe Rechnungen und kümmere mich um die Buchhaltung. Ich arbeite in zweiter Reihe.

Peters Nein. Es war eine super Erfahrung mal in der ersten Reihe zu stehen, aber wenn ich es ein zweites Mahl machen würde, würden die Leute Vergleiche ziehen zu letztem Mal. Aber es war eine tolle Erfahrung in meiner Karnevalskarriere.

Sie waren letztes Jahr also sowohl Prinzessin als auch Prinzenführerin?

Wie lange geht ein Auftritt so ?

Peters Es kommt immer darauf an. Aber in der Regel 30 bis 45 Minuten. In dieser Zeit werden Lieder gesungen, Reden gehalten und Orden verliehen.