Monheim : Aalschokker: Freitreppe wird größer und teurer

Monheim Am Donnerstag soll im Planungs-Ausschuss der Baubeschluss gefasst werden.

Die Freitreppe ist Teil des Gestaltungskonzeptes rund um den Aalschokker. Sie soll sich direkt an den Geh- und Radweg vor dem Museum anschließen und zum Rhein hinunter führen – trapezförmig und nicht, wie ursprünglich angedacht als Dreieck. „Das war für die Planer vom Büro Strauchwerk eine große Herausforderung“, erläutert André Schade vom Tiefbauamt, der das Projekt begleitet. Denn die Treppe soll nun doch bis zum Wasser führen, dürfe aber nicht zu viel Retensionsraum verdrängen – damit das Projekt genehmigungsfähig bleibt. Jetzt ist die Freitreppe planerisch in die Breite gewachsen. Sie wird steiler angelegt als ursprünglich geplant. Zwei Podeste fangen die Steigung wieder auf, erläutert Schade, der optimistisch ist, dass diese Pläne von der Bezirksregierung genehmigt werden. Allerdings schlagen sie auch mit mehr Geld zu Buche, als die ersten Ideen. Statt 650.000 Euro wird die Freitreppe voraussichtlich 1,4 Millionen Euro kosten. Insgesamt 1,94 Millionen sind im Etat dafür hinterlegt.

Am Rad- und Gehweg wird die Freitreppe über eine Breite von 42 Metern angelegt, unten misst sie dann nur noch 16 Meter. Insgesamt umfasst die Fläche etwa 650 Quadratmeter. Zwei Treppenläufe führen zu den Sitzsteinen, werden nach unten hin aber verschwenkt, so dass dort die Stufen auch als Sitze dienen. So sehen es die Pläne des Architekturbüros Strauchwerk vor. Je nach Rheinpegel können die unteren Steine überspült werden. Bei Niedrigwasser wird der Kontakt zum Rhein möglich sein, so Schade.