Monheim : Die Lizenz zum Lieblingsplatz

Monheim Allein der Aalschokker ist schon eine Attraktion. Die Bänke davor sind bei gutem Wetter stets belegt. Und das Innenleben des Museums lockt ebenfalls Besucher. Wenn jetzt noch die Freitreppe hinzukommt, dürfte sich das Baumberger Rheinufer zu einem Hot Spot für Ausflügler entwickeln.

Die Gaststätte Baumberg Beach lädt mit ihrer nah am Rhein gelegenen Terrasse schon jetzt dazu ein, im Sommer bei einem kühlen Glas Bier oder Wein den Sonnenuntergang zu genießen. Wenn jetzt das Rheinufer „näherrückt“ mit Sitzgelegenheiten und der Option, mal kurz die Füße im Wasser baumeln zu lassen, fehlt eigentlich nichts, was diesen Ort nicht zu einem beliebten Treffpunkt oder gar Lieblingsplatz machen könnte. Bleibt zu hoffen, dass die Bezirksregierung das Projekt ohne Verzögerungen genehmigen wird. Auf die zweite Freitreppe in Monheim darf man gespannt sein, auch wenn der Blick über den Rhein dort nicht ganz so idyllisch ist.