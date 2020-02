Landschaftspark : Seltene Pflanzen kehren zurück

Langenfeld Die Offenlandstiftung mit Sitz in Leverkusen betreut seit rund einem Jahr rund sechs Hektar im Landschaftspark Fuhrkamp und 7000 Quadratmeter der Locher Wiesen. Seltene Tiere und Pflanzen werden wieder heimisch.

Der Biologe, der bei Bayer in der Forschung arbeitet, ist in seiner Freizeit mit Martin Denecke, Alexander Dernbach und weiteren Mitarbeitern ehrenamtlich für die Offenlandstiftung mit Sitz in Leverkusen unterwegs, um unter anderem das 6,1 Hektar große Freigelände im Landschaftspark und 7000 Quadratmer Fläche der Locher Wiesen in Reusrath zu untersuchen. Ziel ist es, sie als artenreiche Flächen herzurichten und zu erhalten. „Wir möchten auf lange Sicht gerne mehr Heidepflanzen wie die Heidenelke sehen.“ Der sandige und nährstoffarme Boden sei ideal dafür. Weil überall Ödflächen fehlten, sei die Zahl der Schmetterlinge massiv zurückgegangen. Das Labkraut, das im Landschaftspark wachse, ziehe beispielsweise Nachtfalter an.