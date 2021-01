Psychiatrie in Langenfeld war Zwischenstation nach Hadamar : LVR-Klinik gedenkt den Opfern der NS-Euthanasie

LANGENFELD Unter dem Motto „Nie wieder – Gegen das Vergessen“ hat die LVR-Klinik Langenfeld am Mittwoch der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Laut Schramm erinnert die LVR-Klinik coronabedingt in diesem Jahr stellvertretend an die damals 15-jährige Anna K., die 1930 zum ersten Mal in eine Heil- und Pflegeanstalt gebracht wird. Diagnose: Epilepsie und hochgradiger Schwachsinn. Die dokumentierten Gründe für die Anstaltsbehandlung: sie sei unmöglich, frech und ungehorsam, hätte eine Neigung zu Gewalttaten gegen Personen und Sachen. „Anna liebt ihr Püppchen und geht am liebsten nirgendwo ohne dieses hin.“ Sie wird oft von ihren Eltern abgeholt, aber auch immer wieder in die Anstalt zurückgebracht. 1940 kommt Anna nach Galkhausen mit der Diagnose: sie sei sehr unbeholfen, müsse vollständig geregelt werden, füge sich aber willig.