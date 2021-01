Mutmaßlich Schüsse gefallen : 16-Jähriger soll Polizisten an A3 bei Solingen angefahren haben

16-Jähriger soll Polizisten an A3 bei Solingen angefahren haben

Solingen/Hilden/Langenfeld Bei der Kontrolle eines Autos sind an der Autobahn A3 bei Solingen zwei Polizisten angefahren worden. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Es sollen zudem Schüsse gefallen sein.

Der Vorfall soll sich gegen 21 Uhr ereignet haben, als Zivilpolizisten auf der Raststätte Ohligser Heide den Skoda Auto mit offenbar gestohlenen Kennzeichen kontrollieren wollten. Der Fahrer setzte ersten Informationen zufolge mit geöffneten Türen zurück und riss die beiden Beamten mit. Dann raste das Auto in Fahrtrichtung Köln davon. Die anschließende Verfolgungsjagd endete einige Kilometer weiter auf der A3 in Höhe Langenfeld nach einer Kollision mit einem Zivilstreifenwagen.

Der Fahrer konnte fußläufig in ein an die Autobahn angrenzendes Waldgebiet fliehen. Umgehend wurde eine Fahndung, unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und Diensthunden, ausgelöst. Laut offiziellen Informationen wurden in dem verunfallten Fahrzeug Drogen und geklaute Kennzeichen aufgefunden.