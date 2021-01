Langenfeld : Besorgte Mutter wegen Fotoweitergabe verurteilt

Langenfeld Psychisch kranker Mann verfolgt Zehnjährigen. Mutter fotografiert später den Fremden mit Polizisten und landet anschließend vor Gericht.

Auch als der Zehnjährige floh, sei der Mann ihm damals auf den Fersen geblieben. Der Schüler, der unter einer Autismus-Spektrums-Störung leidet, sei dann in seiner Not zu einer nahen Baustelle gelaufen und habe die Arbeiter dort um Schutz gebeten. Die Mutter habe sich sofort nach dem Anruf auf den Weg zu ihrem Kind gemacht und die Polizei verständigt. An einer Bushaltestelle seien dann alle zusammengetroffen. Die 43-Jährige habe dort ein Foto von den Polizisten und dem Verfolger ihres Sohnes gemacht, berichtet der Anwalt weiter. Die Beamten hätten den Mann, der aus der geschlossenen Abteilung der LVR-Klinik in Langenfeld entwichen war, in Gewahrsam genommen. Dieses Foto sei später sowohl in der Boulevard-Presse als auch im Fernsehen erschienen, berichtet der Anwalt. Die Polizisten seien in der Zeitung gepixelt zu sehen gewesen, online jedoch nicht.