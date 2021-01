Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Todesfälle steigt deutlich

Kreis Mettmann Gleich zehn Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Mittwoch. Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten sinkt, ebenso der Inzidenzwert.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1035 Infizierte, 18 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 85 (+1; 11 Neuerkrankungen, 7 genesen), in Haan 63 (-1; 0 neu, 1 genesen), in Heiligenhaus 94 (-2, 4 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Hilden 113 (-15; 10 Neuerkrankungen, 25 genesen), in Langenfeld 121 (+4; 7 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Mettmann 108 (+6; 13 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Monheim 45 (-2; 4 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Ratingen 168 (+2; 16 Neuerkrankungen, 14 genesen), in Velbert 184 (-13; 10 Neuerkrankungen, 21 genesen) und in Wülfrath 54 (+2; 5 Neuerkrankungen, 2 genesen).