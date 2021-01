Live-Vortrag im Netz : Die seelische Balance im Lockdown behalten

Kreis Mettmann Florence Hellen ist Chefärztin der Allgemeinen Psychiatrie an der LVR-Klinik Langenfeld. Sie kennt Zusammenhänge zwischen den Einschränkungen durch die Pandemie und seelischem Leiden. In einem Vortrag, der auf dem YouTube-Kanal der Klinik gestreamt wird, gibt sie auch Tipps, wie sich trübe Stimmung aufhellen lässt.

Dieser besondere Zustand hat natürlich auch Auswirkungen auf die Psyche. Dr. Florence Hellen, Chefärztin der Allgemeinen Psychiatrie an der LVR-Klinik Langenfeld, widmet sich diesem Thema und referiert erstmals ausschließlich digital. So kann sie trotz der Kontaktbeschränkungen so nah wie möglich am Menschen sein und Informationen für Patienten und Interessierte teilen.