Fahrerflucht in Langenfeld : Unbekanntes Auto verletzt Fußgängerin schwer

LANGENFELD Am Montagmorgen hat ein laut Polizei bislang noch unbekannter Autofahrer an der Albert-Einstein-Straße eine 39 Jahre alte Fußgängerin umgefahren und schwer verletzt.

Gegen 8.25 Uhr war die 39-Jährige laut Polizeibericht mit ihrem Auto zur ihrer Arbeitsstelle an der Albert-Einstein-Straße gefahren. Eigenen Angaben zufolge parkte sie ihren Wagen auf Höhe der Hausnummer 11 am Fahrbahnrand. Als sie dann die Straße überqueren wollte, wurde sie von hinten von dem Auto am Rücken erfasst und zu Boden geschleudert. Das Auto fuhr in Richtung LVR-Klinik davon. Womöglich handelte es sich um einen Lieferwagen; Fabrikat und Farbe seien unbekannt.