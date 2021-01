Einkaufen in Langenfeld : Datum für Real-Übernahme ist noch offen

Einkaufen in Langenfeld

Noch betreibt Real den großen Supermarkt an der Rheindorfer Straße. Aber Kaufland steht für die baldige Übernahme wohl bereit. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Kaufland hat für den Langenfelder Supermarkt an der Rheindorfer Straße Anschlussmietvertrag. Noch betreibt Real den großen Supermarkt.

Noch steht „Real“ auf dem Dach des großen Supermarkts an der Rheindorfer Straße, doch das wird wohl nicht mehr lange so bleiben. Die Kaufland-Kette steht dem Vernehmen nach bereit, ihn unter eigenem Namen zu führen. Der Termin der Übergabe steht aber noch nicht fest. Zwei Tage vor Weihnachten hatte das Bundeskartellamt die schon lange im Raum stehende Übernahme von bundesweit 92 Real-Standorten an die zur Schwarz-Gruppe zählende Kaufland-Kette genehmigt, die nach eigenen Angaben mehr als 670 SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte mit etwa 72.000 Mitarbeitern betreibt.