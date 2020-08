Prüfauftrag an die Verwaltung : Stadt lotet Online-Liste für leer stehende Ladenflächen aus

Langenfeld Im Haupt- und Finanzausschuss berieten die Stadtpolitiker jetzt über ein von der SPD beantragtes städtisches digitales Leerstandskataster für Ladenlokale, Büroräume und Praxen.

Seit dem Auszug des Bettenhauses Kuckenberg und des Juweliers Rehm stehen am Marktplatz deren ehemalige Ladenflächen leer. Ebenfalls in bester Innenstadtlage sind seit vielen Jahren an der gerade aufwändig umgestalteten Solinger Straße zwei Ladenlokale verwaist. Und Leerstand gibt es noch an etlichen weiteren Stellen im Stadtgebiet.