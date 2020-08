Veranstaltung in Düsseldorf : OB Geisel feiert mit Promis im Frank’s

Düsseldorf Mariella Ahrens, Mirja du Mont und Hans Sarpei - sie alle kamen am Donnerstagabend im Frank’s in der Düsseldorfer Altstadt zusammen.

Es sei zwar nicht wie vor Corona, trotzdem sollte der Abend so normal wie möglich werden. „Es wird aber schon darauf geachtet, dass die Tische Abstand zueinander haben“, sagt Gastgeberin Saueressig. Mit ihrer Agentur „.comTessa“ betreut sie Influencer und veranstaltet Neworking-Events. Gerade in diesen Zeiten seien solche kleineren Events für die Branche sehr wichtig. „Es sind so viele Veranstaltungen ausgefallen, auf denen man sich sonst austauschen und netzwerken konnte“, sagt die 36-Jährige.

Für das Abendessen reiste Schauspielerin Mariella Ahrens sogar extra aus München an. “Ich mag einfach die rheinische offene Mentalität und die wunderschöne Altstadt mit der Nähe zum Rhein. Es ist immer wieder schön hier zu sein“, sagt die 51-Jährige. Da sie bald zwei Montate lang in einem Theater in Köln spielen wird, werde sie wohl öfter nach Düsseldorf fahren. Gemeinsam mit Ex-Fußballer Hans Sarpei, Model Mirja du Mont aus Hamburg und dem ehemaligen Nationalspieler David Odonkor ließen sie den Abend entspannt ausklingen „Ich freue mich darüber, dass so viele Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen zusammengekommen sind“, sagt Saueressig.