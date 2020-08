Langenfeld : Landrat: CO-Pipeline darf nicht in Betrieb gehen

Kreis Mettmann Die 67 Kilometer lange Kohlenmonoxid-Leitung verläuft durch Monheimer, Langenfelder, Hildener, Erkrather und Ratinger Gebiet. Seit Beginn dieses langwierigen Prozesses, der zwischenzeitlich auch dem Bundesverfassungsgericht vorlag, werden die Kläger vom Kreis Mettmann und den betroffenen kreisangehörigen Städten unterstützt. Die Verfahren laufen nunmehr schon seit über 13 Jahren, in denen die Inbetriebnahme der Pipeline bislang verhindert werden konnte.

(kle/dra) Am Mittwoch beginnt vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster die mündliche Verhandlung gegen die CO-Pipeline der Covestro AG (ehemalige Bayer-Tochter Material Science). Wie berichtet, soll abschließend über die Berufungen gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aus dem Jahr 2011 entschieden werden. In den so genannten „Leitverfahren“ haben betroffene Grundstückseigentümer aus dem Kreis Mettmann gegen den Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Düsseldorf in erster Instanz erfolgreich geklagt.