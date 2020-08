Start an der Turnerstraße : Schnellbus SB57 verbindet Langenfeld direkt mit der Uni

LANGENFELD/DÜSSELDORF Michael Richarz steigt an der Haltestelle „Turnerstraße“ aus dem Schnellbus SB57. Dass diese Düsseldorfer Linie mit dem Fahrplanwechsel ins Langenfelder Zentrum verlängert wurde, ist nach den Worten des Rheinbahn-Vorstands „eine attraktive und nachhaltige Alternative, besonders für Pendler“.

Mit der Verlängerung des Linienwegs über die bisherige Endhaltestelle in Hellerhof hinaus bis zur Turnerstraße stoppt der SB57 auf Langenfelder Stadtgebiet auch am „Fuhrkamp“ (Hans-Böckler-Straße) und „Auguste-Piccard-Weg“. Die Busse starten an der Turnerstraße montags bis freitags ab 6.08 bis 19.48 Uhr alle 20 Minuten; danach noch um 20.09 und 20.19 Uhr. Die Direktfahrt dauert bis zum S-Bahnhof Hellerhof 10 Minuten, zum S-Bahnhof Garath 14 und zu den vier Haltestellen auf dem Uni-Campus 24 bis 27 Minuten. Nördlicher Endpunkt ist der Südpark. Von dort aus geht es im SB57 ab 5.43 bis 20.03 Uhr in die Gegenrichtung.