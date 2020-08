Dritter Leerstand im Einkaufszentrum steht bevor : Mieter für Rathausmarkt-Galerie gesucht

Statt im August schließt die „Galerie am Rathausmarkt“ voraussichtlich erst im November. Foto: Daniela Buschkamp

Viersen Die für August angekündigte Schließung des Ladens „Galerie am Rathausmarkt“ wird auf November verschoben. Dann wird es drei Leerstände in der Rathausmarkt-Galerie geben, wenn sich keine Nachmieter finden.

Achim Hinz, Inhaber des Einkaufszentrums in der Viersener Stadtmitte, habe den Geschäftsleuten dieses Angebot wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Schließung unterbreitet. „Wir haben es gerne angenommen. Uns fehlten fünf Wochen beim Ausverkauf“, schildert Gaby Rettler. Nach der Wiedereröffnung im April seien die Kunden zunächst zurückhaltend gewesen. Das Kaufinteresse sei laut Gaby Rettler erst allmählich wieder gestiegen. Zurzeit erlebe sie die Kunden als „sehr aufgeschlossen“. Bis zur Schließung werde es weiterhin neue Bücher geben, kündigte sie an.

Hubert Rettler gehört seit 2002 zu den Mietern im Einkaufszentrum. Er führt seit 2009 außerdem noch eine „Galerie am Rathausmarkt“ Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss. Diese bleibt weiterhin geöffnet, die Tochter übernimmt sie. Hubert Rettler war mehr als 25 Jahre Geschäftsführer bei Kaufhof und Kaufring, engagierte sich zudem über Jahre im Vorstand des Werberings Viersen.

Kaum Leerstände in St. Tönis und Vorst

Ortskerne : Kaum Leerstände in St. Tönis und Vorst

Maßnahmen gegen Leerstand in der City

Leben in Wülfrath

Leben in Wülfrath : Maßnahmen gegen Leerstand in der City

Das Einkaufszentrum, 1982 als Rathausmarkt erbaut, verlor nach dem Auszug der Kaiser’s-Filiale an Attraktivität, es gab immer mehr Leerstände. Vor vier Jahren übernahm Achim Hinz das Objekt und gab ihm den neuen Namen Rathausmarkt Galerie. Mit dem Elektromarkt Expert, dem Bäckerei-Café Benzer’s, dem Fitnessstudio Viva Fitness, der Boutique 33 und dem chinesischen Restaurant Kanaan zogen neue Mieter ein, den Strauß-Leerstand übernahm Tedi. Achim Hinz hat kräftig investiert, etwa in den Brandschutz, in die Heizung, LED-Beleuchtung, Böden, neue Rolltreppen und die Tiefgarage.