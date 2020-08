Locher Wiesen in Langenfeld : BUND-Kritik wegen trockenem Bach

Der Reusrather Bach ist zurzeit ausgetrocknet; hier am Durchlass in Höhe Alte Schulstraße. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Umweltschützer kritisieren Beeinträchtigung der Feuchtwiesen um Neubaugebiet. Gemeinsam mit den Umweltverbänden NABU und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände Langenfeld (LNU) hat der BUND einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt.

Außerdem bitten die Naturschützer darum, die Stadt möge umgehend veranlasssen, dass das inzwischen angestaute Wasser aus dem ursprünglichen Zufluss kontinuierlich in den Bach eingeleitet wird, damit die an den Bach angrenzenden Biotope nicht weiter geschädigt werden.

Bergfeld, Wolfgang Haase (LNU) und Jörg Baade (NABU) möchten die angeforderten Informationen noch vor der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses erhalten, der am Donnerstag, 20. August, 18 Uhr in der Stadthalle tagt. Wie bereits berichtet, stellen dort die Ratsfraktionen von BGL und Grünen eine entsprechende Anfrage zum Thema an die Verwaltung.

Nach Angaben des städtischen Chefplaners Ulrich Beul wird nicht reines Quellwasser ins Regenrückhaltebecken geleitet, sondern das über dem Lehm im Boden auftretende Schichtwasser. „Und demnächst in ein zusätzlich in der neuen Siedlung entstehendes Regenversickerungsbecken. Denn das in den Straßen ringsum gesammelte Regenwasser darf nach heutigen Vorschriften nicht mehr direkt in einen Bach geleitet werden, sondern muss zuvor gereinigt werden.“ Dies alles sei so von der Unteren Wasserbehörde genehmigt worden.