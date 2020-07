Chorprojekt trotz Corona : Langenfeld live aus dem Frisörsalon

Die Joy-Singers proben für ihren Auftritt im Netz im Format von „Langenfeld live“. Foto: Joy-Singers

Langenfeld Auf Einladung des Citymanagement geben die Joy-Singers ein Konzert in der Online-Variante von „Langenfeld live“. Stattfinden wird es am 15. Juli um 19.30 Uhr im Friseursalon Fierro und via Youtube übertragen.

Von Sandra Grünwald

Angefangen hat alles mit einem Schulchor, der sich für die Abi-Messe im Kölner Dom gründete. „Wir wollten damals einen Gospelchor haben“, erinnert sich Daniel Klaas, der die Joy-Singers von Anfang an leitet und mit dem Klavier begleitet.

Nach der Messe kamen Anfragen für Hochzeiten. Doch wie das mit Abiturienten so ist, schnell schrumpfte der Chor, weil sich die Mitglieder um Studium und Berufsausbildung kümmern mussten. „Es blieben nur ein paar Leute übrig“, erzählt Klaas. Dann sollten die Joy-Singers bei der Malteser-Wallfahrt singen. „Da waren 1000 Leute.“ Schließlich wurde ein Ensemble mit sechs Sängern gegründet. Doch über die Jahre veränderte sich nicht nur die Besetzung immer wieder, auch die Sängerzahl. „Jetzt haben wir vier gute Leute“, sagt Daniel Klaas. „Wir sind zwischen 21 und 30 Jahre alt.“

Info Konzert mit Moderation via WhatsApp Konzert Das Live-Konzert der Joy-Singers und Band findet am 15. Juli um 19.30 Uhr statt. Miterlebt werden kann es auf dem You-Tube-Kanal der Stadt Langenfeld Moderation Zwischen den Liedern wird es Pausen mit Interviews geben. Per WhatsApp haben die Zuschauer die Möglichkeit, mit der Moderatorin zu interagieren.

Gesungen wurde meist auf Messen, Hochzeiten, Weihnachtsmärkten. „Wir haben auch unser Repertoire vom klassischen Gospel auf Pop geändert.“ Inzwischen singen die Joy-Singers zu 80 Prozent Popsongs, zu 20 Prozent Gospels. Das allererste Live-Konzert gaben sie 2015 in der LVR-Klinik. „Da mussten wir sogar Leute nach Hause schicken, weil es voll war“, erzählt der Ensemble-Leiter. Das letzte eigene Konzert gab es 2016 vor rund 450 Zuschauern. „Da waren wir mehr als zufrieden.“

Im vergangenen Jahr konnten die Joy-Singers während des Langenfelder Pfarrfestes als Vorgruppe der Kölner Domstürmer auftreten. Wenn sie auftreten, dann sorgen sie offensichtlich für Aufsehen und für reichlich Publikum. Eigentlich wollten sie in ihrer jetzigen Zusammensetzung von Simon Köster aus Düsseldorf und den drei Langenfelder Sängerinnen Maike Schommer, Annika Arimont und Inga Hömmerich in diesem Jahr noch einmal richtig durchstarten. „Doch dann kam uns Corona in die Quere.“

Da öffentliche Proben nicht möglich waren, ließ sich Daniel Klaas etwas einfallen. „Wir haben unser Repertoire digital erweitert“, verrät er. Dazu hat er Noten der neuen Songs per Mail verschickt, die einzelnen Stimmen mit dem Klavier eingespielt und zur Verfügung gestellt, so dass sie die Sänger zuhause einüben konnten. Inzwischen haben sich die Joy-Singers mit einer Band zusammengetan, singen vieles vierstimmig, aber auch viel solistisch. Und dann kam ganz spontan die Anfrage vom Langenfelder Citymanagement, ein Konzert in der Online-Variante von „Langenfeld live“ zu geben.